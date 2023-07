Nie powstanie mural dla Andrzeja Pstrokońskiego z budżetu obywatelskiego

Mural dla Andrzeja Pstrokońskiego - legendy koszykarskiej Legii Warszawa nie powstanie na Ochocie w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2024. Pomysł jednego z kibiców Legii, promowany przez legijne środowisko w ostatnich tygodniach, zebrał zaledwie 455 głosów (11.22 procent). Do realizacji pomysłu zabrakło ok. 600 głosów. Na realizację projektu planowano 180 tysięcy złotych z budżetu obywatelskiego (w ramach projektu dla konkretnej dzielnicy - Ochota).

