Domowe mecze Legii w el. LKE w TVP Sport

TVP Sport transmitować będzie wszystkie domowe mecze Legii Warszawa w ramach eliminacji Ligi Konferencji Europy. Pierwsze spotkanie legioniści rozegrają 3 sierpnia. Nie jest znana dokładna godzina meczu, ale jako że Pogoń Szczecin gra o godzinie 18, a jej spotkanie również będzie pokazywane, Legia zagra nie wcześniej niż o godzinie 20:30. TVP i Viaplay czynią starania, aby wykupić prawa do transmisji spotkań wyjazdowych, ale wszystko zależy od tego, czy na miejscu znajdzie się chętny, by wyprodukować odpowiedniej jakości sygnał telewizyjny.

