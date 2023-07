Ordabasy w finale pucharu Kazachstanu

awansuje do fazy grupowej

Pierwszy pucharowy rywal Legii Warszawa awansował w czwartek do finału pucharu Kazachstanu. Ordabasy Szymkent pokonały w półfinałowym dwumeczu FK Astana. Pierwsze spotkanie zakończyło się wygraną Astany 1-0, a w rewanżu w Szymkencie Ordabasy okazały się lepsze po dogrywce (2-0). Finał zaplanowano dopiero na 4 listopada. Kazachowie, z którymi Wojskowi zmierzą się w 2. rundzie eliminacji Ligi Konferencji (27 lipca i 3 sierpnia), bardzo dobrze radzą sobie w rozgrywkach ligowych. Po 14 rozegranych kolejkach mają na swoim koncie 35 punktów (11 zwycięstw, 2 remisy, 1 porażka). W tabeli tracą 3 punkty do FK Astana, ale mają rozegrane o dwa mecze mniej.

Szantosz - 28 minut temu, *.chello.pl to w ogóle nie są ogórki patrząc na ostatnio osiągane wyniki(nie tylko w tym meczu) odpowiedz

