Wyniki legionistów w ITF J300 w Roehampton

Przed startem w juniorskim Wimbledonie, dwoje tenisistów Legii - Malwina Rowińska i Tomasz Berkieta wzięło udział w turnieju ITF J300 w Roehampton. W singlu oboje odpadli w I rundzie, z kolei w grze podwójnej, Tomek dotarł do ćwierćfinału. Przed legionistami start w dwustopniowych eliminacjach do turnieju głównego juniorskiego Wimbledonu w Londynie. Wyniki legionistów w turnieju ITF J300 w Roehampton: I runda: Tomasz Berkieta - Charlie Camus (Australia) 6-1, 4-6, 3-6 I runda: Tomasz Berkieta/Henry Searle (Wielka Brytania) - Ignacio Parisca (Wenezuela)/Alejo Sanchez Quilez (Hiszpania) 6-2, 6-1 II runda: Berkieta/Searle - Henry Jefferson/Charlie Robertson (Wielka Brytania) 7-5, 6-7(14), 10-5 1/4 finału: Berkieta/Searle - Vit Kalina (Czechy)/Matic Kriznik (Słowacja) 6-7(4), 2-6 I runda: Malwina Rowińska - Ena Koike (Japonia) 6-3, 3-6, 3-6 I runda: Malwina Rowińska/Shiho Tsujioka (Japonia) - Emma Ottavia Ghirardato (Włochy)/Anya Murthy (USA) 1-6, 6-3, 9-11

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.