Trening: Celhaka i Ribeiro indywidualnie

Piątek, 7 lipca 2023 r. 19:38 Woytek, źródło: Legionisci.com

Po powrocie ze zgrupowania w Austrii piłkarze Legii nie otrzymali wolnego. Na czwartek, piątek i sobotni poranek zostały zaplanowane jednostki treningowe. Trener Kosta Runjaić zdecydował, że chwilę oddechu drużyna będzie miała przez 2,5 dnia.









W piątkowym treningu nie uczestniczył Radovan Pankov. Serb prewencyjnie dostał dzień odpoczynku. Na boisku pojawił się natomiast Jurgen Celhaka, który z powodu urazu w sparingu z Lechią Gdańsk nie był obecny na zgrupowaniu. Albańczyk trenował indywidualnie z trenerami przygotowania fizycznego. Jego powrót do zajęć z zespołem planowany jest na wtorek. Wraz z nim ćwiczył Yuri Ribeiro, który od końcówki zgrupowania także narzeka na drobny uraz. W części zajęć z grupą uczestniczył Bartosz Kapustka.



Sztab szkoleniowy miał do dyspozycji 23 zawodników z pola i 4 bramkarzy. Najważniejszym punktem zajęć była gierka na trzy kontakty 10 na 10 + 3 zawodników neutralnych. Legioniści pracują nad udoskonalaniem kreowania sytuacji od strefy obronnej.



Legia do treningów wróci we wtorkowy poranek i rozpocznie bezpośrednie przygotowania do meczu o Superpuchar Polski, który zaplanowano na sobotę, 15 lipca w Częstochowie.