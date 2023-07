Squash

Dwa medale legionistów w Dutch Junior Open

Poniedziałek, 10 lipca 2023 r. 07:40 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dziewięciu zawodników Legii Warszawa wzięło udział w ostatnich w sezonie 2022/23 zawodach - Dutch Junior Open 2023, które rozegrane zostały w Amsterdamie. Pięcioro legionistów awansowało do najlepszej 16 w swoich kategoriach wiekowych, a troje do najlepszej czwórki. Złoty medal w kat. U-13 wywalczył Mateusz Lohmann, który w finale pokonał Vince Czako 3-2 (11-7, 11-3, 5-11, 10-12, 11-4). Srebro w kat. U-17 zdobyła Sofiia Zrazhevska, która przegrała finałowe spotkanie z Amerykanką, Alexandrą Jaffe 1-3 (11-5, 9-11, 5-11, 6-11), z którą wcześniej zwyciężyła na pierwszym etapie rywalizacji (3-0).



Blisko strefy medalowej był Szymon Lohmann, który w meczu o brąz kat. U-15 przegrał z Japończykiem, Shunshaku Kariyazono 0-3 (7-11, 5-11, 3-11).



Wyniki legionistów:

U-13:

Mateusz Lohmann - Mael Daujon (Francja) 3-0 (11-2, 11-6, 11-1)

Mateusz Lohmann - Kassem Khater (Egipt) 3-0 (11-3, 11-5, 11-9)

Mateusz Lohmann - Whit Robertson (USA) 3-0 (11-4, 11-5, 11-5)

Mateusz Lohmann - William Burton (Anglia) 3-0 (11-8, 11-6, 11-5)

Finał: Mateusz Lohmann - Vince Czako (Węgry) 3-2 (11-7, 11-3, 5-11, 10-12, 11-4)



Szymon Cienciała - Arthur Deletre (Francja) 1-3 (11-8, 5-11, 6-11, 7-11)

Szymon Cienciała - Kai Miller (Anglia) 0-3 (3-11, 7-11, 12-14)

Szymon Cienciała - Aleksander Nadolski 3-0 (11-5, 11-4, 11-9)

Szymon Cienciała - Beniamin Morzyc 1-3 (5-11, 8-11, 11-8, 9-11)

Szymon Cienciała - Shubham Kapadia (Anglia) 3-0 (11-5, 11-5, 11-7)



Anna Jakubiec - Maya Fetisova (Dania) 1-3 (9-11, 15-13, 8-11, 9-11)

Anna Jakubiec - Rebecca Day (Irlandia) 3-0 (11-1, 11-5, 11-4)

Anna Jakubiec - Hania Górecka 3-2 (11-3, 11-13, 5-11, 11-5, 11-2)

Anna Jakubiec - Naomi Wiegenfeld (Izrael) 3-1 (12-10, 5-11, 11-5, 11-6)



Nadia Budzik - Rebecca Day (Irlandia) 3-0 (11-3, 11-3, 11-2)

Nadia Budzik - Lana Fathallah (Egipt) 0-3 (5-11, 5-11, 5-11)

Nadia Budzik - Maya Fetisova (Dania) 3-0 (11-4, 11-6, 11-3)

Nadia Budzik - Cassy Lincou (Francja) 0-3 (0-11, 5-11, 2-11)

Nadia Budzik - Ching Sum Tang (Hong Kong) 0-3 (11-13, 4-11, 2-11)



U-15:

Szymon Lohmann - Cullen Smith (USA) 3-0 (11-9, 11-7, 11-8)

Szymon Lohmann - Ori Geva (Izrael) 3-0 (11-6, 11-7, 11-6)

Szymon Lohmann - Gustavo Cruz (Portugalia) 3-0 (11-8, 11-7, 11-1)

Szymon Lohmann - Seif Belal El Shal (Egipt) 3-2 (8-11, 11-8, 10-12, 11-8, 15-13)

1/2 finału: Szymon Lohmann - Yassen Shalaby (USA) 2-3 (7-11, 9-11, 11-4, 11-7, 3-11)

O 3. miejsce: Szymon Lohmann - Shunsaku Kariyazono (Japonia) 0-3 (7-11, 5-11, 3-11)



Mykyta Khlus - Zachary Sakr (USA) 3-0 (11-4, 11-7, 11-3)

Mykyta Khlus - Jacob Prive (USA) 0-3 (5-11, 3-11, 2-11)

Mykyta Khlus - Cailean Mcalpine (Szkocja) 3-2 (8-11, 11-9, 11-7, 7-11, 11-9)

Mykyta Khlus - Shaan Jolly (Kanada) 3-2 (11-8, 12-10, 3-11, 6-11, 11-6)

Mykyta Khlus - Carson Beck (USA) 2-3 (10-12, 10-12, 11-8, 12-10, 7-11)

Mykyta Khlus - Beckett Yuzpe (Kanada) 1-3 (7-11, 11-8, 9-11, 9-11)



U-17:

Jan Samborski - Quek Guan You (Malezja) 3-0 (11-3, 11-3, 11-3)

Jan Samborski - Victor Santos De Freitas (Holandia) 3-0 (11-8, 11-1, 11-7)

Jan Samborski - Marc Altarriba (Hiszpania) 3-1 (7-11, 11-9, 12-10, 11-6)

Jan Samborski - Alexander Dartnell (USA) 0-3 (1-11, 3-11, 2-11)

Jan Samborski - Sebastian Hylland (Norwegia) 3-2 (14-12, 7-11, 12-10, 9-11, 11-9)

Jan Samborski - Daniel Lutz (Austria) 0-3 (7-11, 7-11, 1-11)

Jan Samborski - Oscar Okonkwo (USA) 1-3 (8-11, 11-5, 4-11, 5-11)



Dominik Mozer - Damian Duckett (Anglia) 1-3 (8-11, 4-11, 11-9, 10-12)

Dominik Mozer - Toby Suttle (Anglia) 3-2 (8-11, 11-5, 5-11, 13-11, 11-6)

Dominik Mozer - Danylo Kurylyak (Ukraina) 3-0 (11-3, 11-9, 13-11)

Dominik Mozer - Lukas Kazemekaitis (Litwa) 2-3 (11-6, 3-11, 11-9, 5-11, 4-11)

Dominik Mozer - Rex Apthorpe (USA) 1-3 (11-4, 4-11, 12-14, 8-11)

Dominik Mozer - Harry Flett (Anglia) 3-0 (11-8, 11-8, 11-4)



Sofiia Zrazhevska - Eva Ciceri (Francja) 3-0 (11-3, 11-3, 11-2)

Sofiia Zrazhevska - Charlotte Tompkins (USA) 3-0 (11-5, 11-1, 11-3)

Sofiia Zrazhevska - Karma Belal El Shal (Egipt) 3-1 (9-11, 12-10, 11-4, 14-12)

Sofiia Zrazhevska - Samantha Jaffe (USA) 3-0 (12-10, 11-5, 11-4)

Sofiia Zrazhevska - Ona Blasco (Hiszpania) 3-1 (14-12, 11-4, 9-11, 11-6)

Finał: Sofiia Zrazhevska - Alexandra Jaffe (USA) 1-3 (11-5, 9-11, 5-11, 6-11)