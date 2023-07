Legia awansowała do finałów MP w koszykówce 3x3

Koszykarze Legii Warszawa w koszykówce 3x3, zapewnili sobie awans do finałów mistrzostw Polski w tej dyscyplinie, które odbędą się w połowie sierpnia w Katowicach. Legioniści awansowali do finałów dzięki wygranej w dzisiejszym turnieju Lotto Quest 3x3 w Białymstoku (w centrum handlowym Atrium Biała). Legioniści grający w składzie: Arkadiusz Kobus, Piotr Robak, Marcin Zarzeczny i Łukasz Bodych, pewnie wygrali wszystkie mecze w fazie grupowej, a następnie w półfinale zwyciężyli po dogrywce Bus Otwarty (20-19), a w finale byli lepsi od Isetii (13-9). Wyniki legionistów: Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-9 PGE AKMŻ Białystok Legia Lotto 3x3 Warszawa 22-13 Sokoły 3x3 Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-14 Kosz Kadra U17 1/2 finału: Legia Lotto 3x3 Warszawa pd. 20-19 Bus Otwarty Finał: Legia Lotto 3x3 Warszawa 13-9 Isetia

