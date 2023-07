Dwa ćwierćfinały Berkiety w juniorskim Wimbledonie

Tomasz Berkieta z tenisowej Legii dotarł do ćwierćfinału juniorskiego Wimbledonu, rozgrywanego w Londynie, zarówno w singlu, jak i w deblu. W walce o półfinał legionista przegrał po bardzo zaciętym meczu z Rosjaninem, Jarosławm Deminem 6-7(5), 6-7(6). W grze podwójnej, w parze z Henrym Searle, przegrali z Joao Fonsecą i Juanem Carlosem Prado Angelo. W zawodach wystartowała również Malwina Rowińska , która musiała przejść dwustopniowe kwalifikacje do turnieju głównego, w którym odpadła w I rundzie. W grze podwójnej dotarła o jedną rundę dalej. Wyniki legionistów w singlu: I runda el.: Malwina Rowińska - Lois Newberry (Wielka Brytania) 6-4, 7-6(4) II runda el.: Malwina Rowińska - Vittoria Paganetti (Włochy) 40-0, krecz I runda: Malwina Rowińska - Ranah Akua Stoiber (Wielka Brytania) 3-6, 7-6(5), 3-6 I runda: Tomasz Berkieta - Phoenix Weire (Wielka Brytania) 6-4, 6-4 II runda: Tomasz Berkieta - Kyle Kang (USA) 6-2, 6-2 III runda: Tomasz Berkieta - Rodrigo Pacheco Mendez (Meksyk) 4-6, 7-6 (2), 6-4 1/4 finału: Tomasz Berkieta - Jarosław Demin (Rosja) 6-7(5), 6-7(6) Wyniki legionistów w deblu: I runda: Malwina Rowińska/Iva Ivanova (Bułgaria) - Ellie Brackford/Given Roach (Wielka Brytania) 6-1, 7-5 II runda: Rowińska/Ivanova - Sayace Ishia/Enie Koike (Japonia) 2-6, 6-3, 5-10 I runda: Tomasz Berkieta/Henry Searle (Wielka Brytania) - Duncan Chan/Keegan Rice (Kanada) 6-4, 6-4 II runda: Berkieta/Searle - Kaylan Bigun (USA)/Yi Zhou (Chiny) 6-4, 6-4 1/4 finału: Berkieta/Searle - Joao Fonseca (Brazylia)/Juan Carlos Prado Angelo (Boliwia) 3-6, 4-6

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.