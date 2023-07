Bilety na mecz z ŁKS-em

Piątek, 14 lipca 2023 r. 11:40 Redakcja

21 lipca o godzinie 20:30 Legia Warszawa podejmie na własnym stadionie ŁKS Łódź. Będzie to pierwsze spotkanie sezonu 2023/24. Rozpoczęła się sprzedaż wejściówek na ten mecz. Wraz z biletem można również nabywać bilety parkingowe na stadionie Legii w cenie 40 zł.



KUP BILET NA MECZ LEGIA - ŁKS



Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 10:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.







TRWA SPRZEDAŻ KARNETÓW



Do 21 lipca trwa sprzedaż karnetów na sezon 2023/24. Do tej pory kibice zakupili już ponad 8 tysięcy takich abonamentów!



KUP KARNET NA LEGIĘ!





