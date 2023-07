Legia druga w turnieju w Ustce

Drużyna Legii w koszykówce 3x3, zajęła drugie miejsce w turnieju Lotto Quest 3x3, rozegranym dziś w Ustce. Legioniści, grający w składzie: Arkadiusz Kobus, Marcin Zarzeczny, Piotr Robak i Łukasz Bodych, w finale przegrali z Anwilem Włocławek 15-18. Dzień wcześniej nasz zespół zapewnił sobie awans do finałów mistrzostw Polski 3x3, które odbędą się w połowie sierpnia w Katowicach. Wyniki meczów Legii: Legia Lotto 3x3 Warszawa 17-15 Verhoeven Tarnowia Legia Lotto 3x3 Warszawa 20-10 STG 1/4 finału: Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-10 Haldent 1/2 finału: Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-15 Planet Team Finał: Legia Lotto 3x3 Warszawa 15-18 Anwil Włocławek

