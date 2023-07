Zapowiedź meczu

Przerwać klątwę

Sobota, 15 lipca 2023 r. 08:01 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa po krótkich wakacjach wraca do gry. W swoim pierwszym meczu w sezonie 2023/24 gracze Kosty Runjaicia zmierzą się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. W sobotę stołeczny zespół powalczy o Superpuchar Polski, o który przez ostatnia lata legioniści walczyli z bardzo marnym skutkiem - przegrali osiem ostatnich superpucharowych meczów.