21-23.07: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 21 lipca 2023 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W piątek przy Łazienkowskiej pierwszy mecz ligowy sezonu 2023/24, na którym zapowiada się bardzo przyzwoita frekwencja. Przypominamy, że karneciarze, którzy na mecz się nie wybierają, mogą przepisać swoje miejsce innej osobie lub zwolnić je w systemie. Fani ŁKS-u do stolicy przyjadą głównie pociągiem specjalnym i wypełnią sektor gości. O tej samej porze w piątkowy wieczór naszych przyjaciół z Zagłębia czeka ciekawy wyjazd do Lublina.



Mateusz Łakomy ze strzeleckiej Legii startować będzie na Mistrzostwa Świata Juniorów w Changwon. Malwina Rowińska rywalizuje na Mistrzostwach Europy do lat 18 w Szwajcarii (w deblu zagra w ćwierćfinale), a dwóch naszych pięściarzy - Rafała Marcinka i Kamila Wójcika - czekają starty na Mistrzostwach Europy Kadetów (U-16) w rumuńskim Ploeszti - pierwsze walki stoczą w sobotę i niedzielę.



Liczna grupa zawodników strzeleckiej Legii startuje na pistoletowych i karabinowych mistrzostwach Polski we Wrocławiu.









Rozkład jazdy:

21.07 g. 20:30 Legia Warszawa - ŁKS Łódź

21.07 g. 20:30 Motor Lublin - Zagłębie Sosnowiec

22.07 g. 11:00 Legia II Warszawa -Tłuchovia Tłuchowo (sparing) [LTC 3]

22.07 g. 16:00 Olimpia Elbląg - Lech II Poznań

23.07 g. 15:00 Górnik Zabrze - Radomiak Radom



Rozkład jazdy:

22.07 g. 11:00 Legia U16 - Legia U15 [LTC 7]

22.07 g. 12:00 RB Lipsk U17 - Legia U17 [Lipsk]

22.07 g. 17:00 Jagiellonia Białystok 05/6 - Legia U19 [Białystok]