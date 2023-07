Transfery

Hiszpański obrońca na celowniku Legii

Wtorek, 11 lipca 2023 r. 09:07 źródło: sport.tvp.pl

Javi Montero znalazł się na celowniku Legii Warszawa - informuje sport.tvp.pl. 24-letni Hiszpan jest obrońcą grającym obecnie w Besiktasie. Rundę wiosenną spędził w Hamburger SV (2. Bundesliga), w przeszłości grał w Atletico Madryt. W ostatnim sezonie zagrał jedynie w 9 spotkaniach, w sumie na boisku spędził 551 minut.









Montero ma jeszcze 2 lata ważnego kontraktu, więc według informacji TVP Sport w grę wchodzi wypożyczenie z opcją wykupu po sezonie. Szansą na przeprowadzenie transferu jest to, że Hiszpan chce regularnie grać i naciska na władze swojego klubu w kwestii zgody na odejście.



Niewykluczone, że transfer dojdzie do skutku w sytuacji, gdy klub opuści jeden z obrońców. Legia chętnie pozbyłaby się Lindsaya Rose, ale zainteresowanie na rynku wzbudza także Maik Nawrocki, za którego wpłynęły juz nawet oferty Przy Łazienkowskiej cały czas szukają także lewego wahadłowego do rywalizacji z Patrykiem Kunem.