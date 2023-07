Koszykówka

Poważna choroba nowego rozgrywającego Legii

Wtorek, 11 lipca 2023 r. 07:23 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Nowy rozgrywający koszykarskiej Legii Warszawa oraz powołany na najbliższe mecze reprezentacji Polski, Jakub Schenk od kilkunastu dni zmaga się z bardzo poważnymi problemami zdrowotnymi. U 29-latka, który podpisał z Legią kilka tygodni temu dwuletni kontrakt, zdiagnozowano zespół Guillaina-Barrego.









"W 4 dni zjazd sił i drętwienie całego ciała. W 4 dni od bohatera do człowieka przykutego do łóżka" - poinformował na Instagramie Schenk, który po ataku choroby, musiał się uczyć chodzić. Zespół Guillaina-Barrego to rzadka choroba, która prowadzi do osłabienia siły mięśniowej z powodu uszkodzenia nerwów obwodowych. Jakub narzekał na paraliż prawej części twarzy. Powrót do zdrowia w takich przypadkach zajmuje sporo czasu, ale zawodnik nie traci nadziei o powrót do zdrowia oraz na parkiety.



- Od początku tej trudnej sytuacji jesteśmy w kontakcie z Jakubem i jego agentem. Dzisiaj najważniejsze jest zdrowie Kuby i tylko to się liczy. My jako koszykarska Legia na pewno będziemy starać się pomóc w tej trudnej sytuacji i nie zostawimy Kuby oraz jego rodziny bez pomocy - poinformował na Twitterze Jarosław Jankowski, współwłaściciel koszykarskiej Legii.