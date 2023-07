Legia ma oferty za Nawrockiego

Rok temu Legia wykupiła go z Werderu Brema za nieco ponad 1,2 mln euro. Nawrocki jest jednym z sześciu stoperów w obecnej kadrze wicemistrzów Polski, ze sporą szansą na grę w podstawowym składzie. Przy Łazienkowskiej oceniają, że Nawrocki może grać zdecydowanie lepiej, a w ubiegłym sezonie nie pokazał pełni swojego potencjału. Jednocześnie w klubie cały czas podkreślają, że w budżecie zaplanowany jest jeden transfer wychodzący za kilka milionów euro. Sprzedaż Nawrockiego na pewno spełniłaby te kryteria, bo za obrońcę można się spodziewać ok. 4 mln euro. Inni zawodnicy, którzy wzbudzają zainteresowanie, to Kacper Tobiasz, Bartosz Slisz i Ernest Muci.

Do stołecznego klubu wpłynęły dwie konkretne oferty za Maika Nawrockiego . Młody obrońca od dawna wzbudza zainteresowanie wielu zagranicznych klubów.

Kuchy King - 1 minutę temu, *.play-internet.pl Slisza można puścić. Reszta niech jeszcze przynajmniej na sezon zostanie. odpowiedz

Wie(L)kopolska - 11 minut temu, *.icpnet.pl Czesi sprzedają swoich grajków za kilkanaście mln euro a My się slinimy na marne 4... Dramat odpowiedz

Pawełek - 16 minut temu, *.netfala.pl Pogonić Ślisza i Mućkę i zatrudnić sensownych grajków w ich miejsce. odpowiedz

O nie, nie, nie! - 31 minut temu, *.tpnet.pl Nie ma takiej opcji! Tobiasz, Nawrocki i Muci muszą zostać, chociażby na obecny sezon, po zakończeniu możemy myśleć o ich sprzedaży. Mamy zgraną pakę, która zagrała super sezon i pokazała się z bardzo dobrej strony podczas zgrupowania, po co to niszczyć? Nie bądźmy zachłanni na byle ojrasy... odpowiedz

(L) - 36 minut temu, *.centertel.pl 4 to śmiech na sali. 6 to absolutne minimum plus bonusy trzeba się zacząć cenić. odpowiedz

Kamil - 39 minut temu, *.232.107 Nie pokazał potencjału dlatego, że tego nie ma ! Lepiej szybko sprzedać bo jeszcze sezon i się rozleci i będzie grał najwyżej w Termelice. Powodzenia i bay. odpowiedz

