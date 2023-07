Kibice Legii w 80. rocznicę Krwawej niedzieli na Wołyniu

We wtorkowy wieczór z okazji 80 rocznicy Krwawej Niedzieli, delegacja kibiców Legii Warszawa złożyła wieniec i zapaliła znicze przy Pomnikach Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej na terenie województw południowo-wschodnich w latach 1942–1947 oraz 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej mieszczących się na Skwerze Wołyńskim na warszawskim Marymoncie. fot. Michał Wyszyński

Marysin - 1 godzinę temu, *.187.2 Super akcja, jak zawsze. Pamięć o poległych trzeba pielęgnować, zwłaszcza w tak trudnych politycznie czasach!

Nie bójmy się mówić o tym głośno! odpowiedz

