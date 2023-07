Kisiel wypożyczony do Podbeskidzia

Wtorek, 11 lipca 2023 r. 22:04 Redakcja, źródło: Legionisci.com / Podbeskidzie Bielsko-Biała

Jakub Kisiel został wypożyczony do końca sezonu z Legii Warszawa do Podbeskidzia Bielsko-Biała. 20-letni defensywny pomocnik zadebiutował w stołecznym zespole w lutym 2021 roku w meczu z Rakowem Częstochowa. Łącznie wystąpił w 8 spotkaniach, przy czym nie zagrał ani razu w minionym sezonie. Wiosną został wypożyczony do Stomilu Olsztyn, gdzie rozegrał 10 meczów.