Wywiad

Juergen Elitim: W przyszłości chciałbym spróbować swoich sił w najlepszych ligach

Środa, 12 lipca 2023 r. 08:02 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Nie sądziłem, że wszystko tutaj jest tak dobrze zorganizowane od strony sportowej, jak i logistycznej. Jest to idealne miejsce do pracy. Będę mógł się skupić tylko na piłce, wykonać kolejny krok do przodu w mojej karierze i dzięki temu spróbować się dostać do elity. Jestem ambitny i w przyszłości chciałbym spróbować swoich sił w najlepszych ligach na świecie - mówi Juergen Elitim. Zapraszamy na rozmowę z nowym pomocnikiem Legii.



Gdy miałeś 15 lat zostałeś wykupiony z Cali przez hiszpańską Grenadę, ale od razu trafiłeś na wypożyczenie – tyle, że do FC Leones, które mieści się w innej części Kolumbii. Dodatkowo w młodym wieku podróżowałeś do Hiszpanii, do Włoch, by adaptować się do europejskiego futbolu.

Juergen Elitim: - To prawda, że początki były wczesne i łatwo nie było. Już mając dwanaście lat trafiłem do akademii piłkarskiej 800 kilometrów od domu – tak to wszystko się zaczęło. Miałem przez to utrudnione kontakty z rodziną. Po wykupieniu przez Grenadę zacząłem mieszkać w bursie klubu FC Leones i jak skończyłem piętnaście lat, przeniosłem się do drużyny z 2. ligi.



Dość szybko o twój talent upomnieli się w Europie.

- W Leones czekałem na transfer do Europy – przepisy zezwalają na taki transfer po ukończeniu osiemnastu lat. Granada wykupiła mnie z Kolumbii, ale musiałem czekać. Trenowałem wtedy z seniorami. Regularnie latałem do Hiszpanii, gdzie sprawdzano jak się rozwijam. Dopiero po skończeniu 18 lat mogłem przenieść się do Europy. W Grenadzie przez rok byłem w juniorach, a potem w wieku 20 lat zostałem wykupiony przez Watford, ale od razu wylądowałem w Marbelli. W młodym wieku szybko zmieniałem otoczenie, ale chcąc zostać profesjonalnym zawodnikiem, musiałem być gotowy na takie poświęcenia.