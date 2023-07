Z obozu rywala

Raków przed meczem z Legią. Problemy

Piątek, 14 lipca 2023 r. 10:00 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W sobotę Legia Warszawa rozpocznie rozgrywki po 1,5 miesięcznej przerwie. Na pierwszy ogień mamy Superpuchar, w którym legioniści zmierzą się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką najbliższego przeciwnika "Wojskowych".









"To już nie jest ten sam Raków" - można pomyśleć, patrząc na to, jak dużo działo się w Częstochowie po zakończeniu poprzedniego sezonu. Z klubem pożegnał się trener Marek Papszun, co nie było żadnym zaskoczeniem, gdyż zmiana szkoleniowca ogłoszona została na kilka kolejek przed końcem sezonu. Nikt się chyba jednak nie spodziewał kontuzji podstawowego gracza zespołu, Iviego Lópeza, który podczas meczu sparingowego z Puszczą Niepołomice zerwał więzadła krzyżowe. Piłkarz przeszedł operację, a jego pauza potrwa kilka miesięcy. Hiszpan to jedna z kluczowych postaci w Ekstraklasie, a Rakowowi trudno będzie go zastąpić. Dokonać tego spróbuje John Yeboah (na zdjęciu niżej), którego mistrz Polski sprowadził za 1,5 mln euro ze Śląska Wrocław. Niemiec to bardzo dobry zawodnik, który zanotował już udany debiut w częstochowskim klubie. Raków pokonał w el. Ligi Mistrzów Florę Tallin 1-0, jednak spotkanie nie należało do najlepszych.







Defensywa



Względem ostatniego sezonu między słupkami Rakowa nic się nie zmieniło. Pojawiły się głosy, że z klubem pożegna się Vladan Kovačević, ale póki co, tak się nie stało. To golkiper o wysokich umiejętnościach, co pokazał m.in. w starciu z Florą, gdy dwukrotnie skutecznie interweniował w sytuacji sam na sam. Jeżeli chodzi o linię defensywy, najczęściej tworzy ją trzech stoperów. W meczu z Florą oglądaliśmy tercet: Stratos Svarnas, Zoran Arsenić (na zdjęciu niżej) i Milan Rundić. Najgorzej w starciu z Estończykami zaprezentował się trzeci z wymienionych, gdyż przydarzyło mu się kilka poważniejszych błędów. Serb w kwietniu zeszłego roku stracił miejsce w składzie Rakowa głównie na rzecz Bogdana Racovitana, który najpewniej wybiegnie w sobotę na murawę od pierwszej minuty. Warto dodać, że w zeszłym sezonie defensywa Rakowa była najmocniejszą w lidze.







Pomocnicy



W eliminacjach do Ligi Mistrzów w pierwszym składzie w środku pola trener Dawid Szwarga postawił na Bena Ledermana (na zdjęciu niżej z numerem "8") i Vladyslava Koczerhina, który strzałem z dystansu zapewnił swojemu zespołowi zaliczkę przed rewanżowym starciem w Estonii. W sobotę najprawdopodobniej od pierwszej minuty oglądać będziemy Maxima Domingueza, który trafił do Rakowa z Miedzi Legnica. Szwajcar dobrze radził sobie na ekstraklasowych boiskach, ale było to zbyt mało i legniczanie spadli z ligi. Na lewym wahadle w zeszłym sezonie brylował Jean Carlos, który był jedną z najjaśniejszych postaci zespołu. Urodzony w Brazylii zawodnik popisał się trzema trafieniami w rundzie wiosennej, które były niezłej urody. W meczu z Florą wyglądał jednak jak cień samego siebie, tak jakby nie wrócił jeszcze z wakacji. Druga strona boiska należy do Frana Tudora. Coraz częściej o tym utalentowanym zawodniku mówi się w kontekście zagranicznego transferu, co dla Rakowa byłoby ogromną stratą.







Ofensywa



W tym miejscu najbardziej widoczna będzie strata wcześniej wspomnianego Lópeza. Jego naturalnym następcą będzie Yebaoh, który w meczu z Florą wszedł z ławki rezerwowych. Raków wciąż ma kim postraszyć. W zeszłym sezonie wysoką formę prezentował Bartosz Nowak, który strzelił 11 goli i zanotował cztery asysty. Mniej skuteczni byli Mateusz Wdowiak oraz Marcin Cebula. Pierwszy z nich zdobył trzy bramki, a drugi sporą część sezonu stracił przez kontuzje. Napastników gotowych do gry Raków ma dwóch: Fabiana Piaseckiego i Łukasza Zwolińskiego, który ma zastąpić Vladislavsa Gutkovskisa. Łotysz odszedł bowiem do koreańskiego Daejeon Citizen.







Przewidywany skład: Kovačević — Svarnas, Arsenić, Racovitan — Tudor, Lederman, Dominguez, Silva — Koczerhin, Yeobah — Zwoliński



Ostatnie 5…

Jakimi wynikami kończyło się ostatnie pięć rywalizacji obu ekip, gdy gospodarzem był Raków?



11-09-2022 Raków 4-0 Legia

06-04-2022 Raków 1-0 Legia

19-03-2022 Raków 1-1 Legia

22-08-2020 Raków 1-2 Legia

15-02-2020 Raków 2-2 Legia



Historia



Drużyny rywalizowały ze sobą 23 razy, a Legia górą w tych starciach była 12-krotnie (ok. 52%). Raków zwyciężał czterokrotnie (ok. 17%), a remis padał siedmiokrotnie. Bilans bramkowy to 41-24 na korzyść warszawiaków. Pomimo że Legia zdecydowanie bryluje w statystykach, to mecze obu zespołów w ostatnich latach toczą się pod dyktando Rakowa. W minionych siedmiu spotkaniach Wojskowi górą byli tylko raz, a przegrywali trzykrotnie.