Legia zarobi na transferze Sebastiana Szymańskiego

Sebastian Szymański został piłkarzem Fenerbahce Stambuł. Były piłkarz Legii Warszawa był ostatnio wypożyczony z Dynama Moskwa do Feyenoordu Rotterdam. Okazuje się, że na transferze pomocnika zarobi także Legia. Ma to być 15% od podstawy transferu. Według meczyki.pl, kwota ta wyniesie ok. 1,65 mln euro. Jak informują bowiem tureckie media, wicemistrz i zdobywca Pucharu Turcji zapłaci za Szymańskiego 11 mln euro.

olew - 42 minuty temu, *.vectranet.pl Brawo Legia ! odpowiedz

FI(L)IP - 1 godzinę temu, *.. I ładnie. Może będzie mniejsze ciśnienie na sprzedaż kogoś z obecnego składu. odpowiedz

skreem - 1 godzinę temu, *.chello.pl Pytanie kto tę kasę będzie zobowiązany przelać do Legii, bo jeśli ruskie to możemy zapomnieć, że kiedykolwiek coś przeleją. odpowiedz

Singspiel - 57 minut temu, *.plus.pl @skreem: przelewa klub, który kupuje. Do tego kasa z tzw funduszu solidarnowsciowego odpowiedz

Www - 48 minut temu, *.chello.pl @Singspiel: Nie masz racji, klub który kupuje czyli tutaj Turcy przelewa całość do klubu który sprzedaje czyli Rosjanie a dopiero później z tej kwoty Dynamo M. przelewa kwotę w % uzgodnione z poprzednim klubem zawodnika czyli Legią. To działa na zasadzie umów między klubami, Turcy nie mają wglądu do umowy sprzedaży na linii Legia-Dynamo odpowiedz

Fck666 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ale to chyba klub który go kupił od nas musi zapłacić te 15% czyli Dynamo a ci że są i tak wykluczeni z pucharów to i tak nie zapłacą bo co im UEFA zrobi? odpowiedz

borLegia - 41 minut temu, *.181.43 @Fck666: FIFA zablokuje im całkowicie przeprowadzać transferów, więc raczej zapłacą odpowiedz

Www - 32 minuty temu, *.chello.pl @borLegia: zawsze mogą brać zawodników z kończącym się kontraktem a tak naprawdę to raczej się nie przejmują tymi zakazami i sankcjami np Europa przestała kupować węgiel do zaczęli sprzedawać do Ameryki Płd i tak zamiast stracić do ich sprzedać wzrosła 3 krotnie, moim zdanie będzie bardzo ciężko o te pieniądze. odpowiedz

Pnd - 3 minuty temu, *.lycamobile.pl @Www:

Nawet ukry kupują ropę od Rosji i płacą więc pieniążki przeleja bo zaraz ta wojenka się skończy i Rosja wróci do pucharów odpowiedz

