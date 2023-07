Kadra Legii na rundę jesienną 2023/24

Kadra: Bramkarze 30. Dominik Hładun, 23. Gabriel Kobylak, 31. Cezary Miszta, 1. Kacper Tobiasz Obrońcy 8. Rafał Augustyniak, 55. Artur Jędrzejczyk, 17. Maik Nawrocki, 12. Radovan Pankov, 5. Yuri Ribeiro, 92. Lindsay Rose, 24. Jan Ziółkowski Pomocnicy 32. Makana Baku, 21. Jurgen Celhaka, 22. Juergen Elitim, 77. Jakub Jędrasik, 27. Josue, 67. Bartosz Kapustka, 33. Patryk Kun, 6. Ramil Mustafajew, 11. Robert Pich, 26. Filip Rejczyk, 99. Bartosz Slisz, 18. Patryk Sokołowski, 86. Igor Strzałek, 13. Paweł Wszołek Napastnicy 19. Carlitos, 28. Marc Gual, 9. Blaz Kramer, 20. Ernest Muci, 7. Tomas Pekhart, 39. Maciej Rosołek Jakim składem legioniści powinni przystąpić do meczu o Superpuchar Polski z Rakowem Częstochowa? Mamy dla Was świetną propozycję - od kilku miesięcy działa aplikacja 11.legionisci.com , która pozwala Wam w prosty sposób na poustawianie składu zgodnie z Waszymi preferencjami a następnie dzielenie się nią ze znajomymi lub innymi kibicami w ulubionych platformach społecznościowych.

Legia Warszawa zgłosiła 31 zawodników do rozgrywek Ekstraklasy w rundzie jesiennej sezonu 2023/24. W kadrze znalazło się 6 młodzieżowców. Zabrakło natomiast Ihora Charatina. W kadrze mogą nastąpić zmiany, bowiem kluby mają czas na zgłaszanie zawodników do końca okienka transferowego.

