Kapuadi zastąpi Rose?

Jak informuje serwis meczyki.pl, do Legii Warszawa może trafić obrońca Wisły Płock, Steve Kapuadi. Oznaczałoby to, że stołeczny klub opuści Lindsay Rose, który prowadzi rozmowy z Arisem Saloniki. Kapuadi ma kontrakt ważny jeszcze przez pół roku. 25-letni Francuz w ubiegłym sezonie rozegrał 28 meczów, w których zdobył jedną bramkę. Ma 186 cm wzrostu, waży 88 kg, jest lewonożny.

