Wyniki Urbańskiego w Wimbledonie U-14

Niedziela, 16 lipca 2023 r. 16:39 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Tenisista Legii, Jan Urbański wziął udział w drugiej edycji Wimbledonu dla tenisistów do 14 lat. Legionista rozstawiony z numerem 6 przegrał z Brazylijczykiem, Luisem Augusto Queirozem Miguelem 6-4, 3-6, 7-10 oraz Japończykiem, Kensuke Kobayashim 1-4 i krecz Polaka.



Potem Urbański oddał walkowerem ostatni mecz z Amerykaninem, Marcelem Latakiem. Urbański jest piąty w klasyfikacji TE do lat 14. Natomiast w rankingu ITF do lat 18 zajmuje 1746. miejsce.



Wyniki Jana Urbańskiego:

Jan Urbański - Queiroz Miguel (Brazylia) 6-4, 3-6, 7-10

Jan Urbański - Kensuke Kobayashi (Japonia) 1-4, krecz

Jan Urbański - Marcel Latak (USA) wo.