Szwarga: W futbolu trzeba umieć zarządzać emocjami

Piątek, 14 lipca 2023 r. 11:19 Woytek, źródło: Raków Częstochowa

- Wchodzimy w bardzo intensywny okres grania co 3-4 dni. Cieszymy się, że możemy do meczu z Legią przystąpić po udanej inauguracji. Wszyscy wiemy, co niesie za sobą mecz z zespołem z Warszawy. Choć mamy zaplanowane tylko dwie jednostki treningowe, to będziemy do tego spotkania bardzo dobrze przygotowani. Będziemy pracować nad tym, jak zaskoczyć Legię grając u siebie, taki mamy plan - mówi przed meczem o Superpuchar Polski trener Rakowa Częstochowa, Dawid Szwarga.



- Najważniejsze jednak nie jest to, kto jest naszym rywalem, a fakt, że gramy o trofeum. Zrobimy wszystko aby aby zdobyć superpuchar. Przed nami drugi mecz z Florą Tallin, ale najważniejsze dla całego sztabu jak i dla zawodników jest odpowiednie przygotowanie się na sobotę i odniesienie kolejnego zwycięstwa w meczu domowym.









- Zmiana systemu Legii nie ma aż takiego znaczenia, bo wcześniej grali w strukturze 3-5-2 a teraz 3-4-3, więc dużych zmian nie ma. Natomiast oczywiście bierzemy to pod uwagę, ale nie bardziej niż poprzednim sezonie czy ostatnim meczu z Florą. Do przeciwnika przygotowujemy się zawsze w ten sam sposób, chcemy wiedzieć o nim dużo, ale najważniejsze są nasze zasady i nasze zachowania.



- Występ Frana Tudora i Janisa Papanikolaou na ten moment jest niepewny. Mam nadzieję, że fizjoterapeuci zrobią dobrą robotę i rozpoczniemy mecz z Legią w optymalnym, dobrym składzie.



Mecze Rakowa z Legią klasykiem?

- To świadczy o momencie, w którym jest obecnie Raków, że mecze z Legią czy Lechem są uznawane nie tylko za hit kolejki, ale właśnie właściwie mają już swoją historię, w której dochodziło często do emocjonalnych zachowań nie tylko na boisku ale również poza nim. Cieszę się na takie spotkanie. To kapitalna sprawa, że będziemy mogli mierzyć się z rywalem, z którym przegraliśmy w finale Pucharu Polski i będziemy mogli pokazać, że to było tylko jedno spotkanie. Zrobimy wszystko, żeby w tym meczu pokazać swoje dobre nastawienie i jakość.



- Czy mam chęć rewanżu za otoczkę która była wokół Pucharu Polski? Nie, podchodzę do tego spotkania jak do każdego innego, co nie zmienia faktu, że emocje są częścią futbolu, ale trzeba umieć nad tymi emocjami zarządzać i nad nimi panować. To jest dobre, jeżeli czasami emocje widać i czuć na boisku. To czasami pomaga zawodnikom być jeszcze bardziej agresywnym i lepiej działać w ataku i obronie. Kluczowe jest jednak zarządzanie nimi i taki mamy plan, by w meczu z Legią zarządzać emocjami i nawet jeśli zwyciężymy, żeby na końcu zachować klasę.