Bezpośrednią transmisję z meczu Raków Częstochowa - Legia Warszawa przeprowadzą stacje Polsat i Polsat Sport Extra. Początek spotkania o godz. 20:10. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu i do komentowania przebiegu meczu poniżej. KURSY NA RAKÓW - LEGIA FORTUNA:

Komentarze (19)

+ dodaj komentarz

dodaj

Ogarnij się młody - 42 minuty temu, *.172.120 Tobiasz wybronił jednego karnego i już pajacerka weszła na pełnej odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Na uj on tego niedojdę dał do karnych. 39 odpowiedz

Korda - 1 godzinę temu, *.orange.pl Panowie i Panie Rosołek jest w formie odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ale nudy. Tak niby pracowali ciężko na obozie a tu lipa aż usnąć można. odpowiedz

Marian - 1 godzinę temu, *.co.uk Straszny syf .. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Słabo Legia... odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 1 godzinę temu, *.plus.pl Prawie zasnąłem odpowiedz

Sz.M. drukarz - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Kun to minus jeden zawodnik odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Extra zdejmuje Muciego który byl najlepszy na boisku i jako jedyny kreowal jakies sytuacje i zagrożenie, a zostawia jak zwykle kompletnie bezproduktywnego Slisza... odpowiedz

Korda - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Tobiasz powinien mieć zakaz podawania krótkich piłek do odwołania . Gość ma więcej szczęścia niż rozumu. Tak słabego bramkarza który nie potrafi grać nogami wystawiać non stop w pierwszym składzie to jest nie poważne odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.chello.pl Santos prędzej podetnie sobie żyły niż obejrzy kolejny mecz drużyn ekstraklasy. odpowiedz

007 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Nie stwarzamy żadnego zagrożenia pod bramką przeciwnika. Klepiemy tą piłkę i kompletnie nic z tego nie wynika. Wpuscić Guala za Josue i Kramera za Pekharta. odpowiedz

robal - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Widać dobrą organizację gry, a to już jest dużo. Reszta przyjdzie z czasem odpowiedz

go(L)op - 2 godziny temu, *.shlnet.pl aby wygrac trzeba biegać, tyle wystarczy na naszą patologiczną ligę, jak na razie tego nawet nie robią odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Zero celnych strzałów. Szału nie ma. Bardziej lipa panie lipa. odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.net.pl Ładnie piłka chodzi jest moc jak na pierwszy mecz, Gual za Pekharta na drugą polowe, Kun daje radę odpowiedz

Marcin - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ta Polska liga jest jakaś dziwna Pekhart w podstawowym a Gual na ławce człowiek stawia 500zł na Legie a trener robi sobie jakieś jaja odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl na prawde nie ma z akademij lwpszego pilkarza niz ten ribeiro? proponuje mu znowu zlapac czerwo i niech juz w lidze chociaz siedzi na lawce odpowiedz

MonsteR (L) - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Hładun

Nawrocki ... Augustyniak ... Ribeiro

Wszołek ... Slisz ... Elitim ... Kun

Josue ... Kramer ... Gual

LEGIA Mistrz !!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.