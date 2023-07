Konferencja pomeczowa

Runjaić: Stawiliśmy czoła wyzwaniu

Sobota, 15 lipca 2023 r. 23:17 Mishka, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): Na początek wielkie gratulacje dla naszego zespołu. Zagraliśmy dzisiaj przeciwko aktualnemu mistrzowi Polski, bardzo silnemu zespołowi w ubiegłym sezonie. Raków ma wypracowany model gry, strukturę z wieloma automatyzmami w sposobie gry. Odpowiednio stawiliśmy temu czoła od początku spotkania. Nie będę szczegółowo analizował gry, ale chyba mieliśmy nieco większe posiadanie piłki. To była fizyczna gra, przeciwko bardzo, bardzo silnemu zespołowi.









Raków zdołał zachować prawie całą kadrę z poprzedniego sezonu, podobnie jak my. Wydał także pieniądze latem, żeby wzmocnić zespół, mają duże ambicje, ale my też się rozwijamy i jesteśmy na dobrej drodze. Mieliśmy szczęście w serii rzutów karnych, ale jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy świętować z naszymi kibicami to trofeum po raz pierwszy. Teraz mamy czas, żeby porozmawiać o tym meczu, przeanalizować go i przygotować się do pierwszego spotkania w Ekstraklasie, które czeka nas 21 lipca. Wszystkiego najlepszego dla Rakowa we wtorek.



Każde trofeum jest ważne. To było wyzwanie, któremu stawiliśmy czoła, ale możemy grać lepiej. Nikt poza Kunem jeszcze go nie wygrał, nawet Jędrzejczyk, który jest w drużynie kilkanaście lat. Po meczu świętowaliśmy z kibicami, wszyscy są zadowoleni, jest świetna atmosfera. Wygraliśmy Superpuchar po raz ostatni w 2008 roku, ale wtedy jeszcze nie dawano patery. Teraz mamy okazję wstawić ją do gabloty.