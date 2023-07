Konferencja pomeczowa

Szwarga: To był wyrównany mecz

Sobota, 15 lipca 2023 r. 23:18 Mishka, źródło: Legionisci.com

Dawid Szwarga (trener Rakowa): Gratulacje dla Legii Warszawa. Nigdy nie będę zadowolony, tak samo jak i moi zawodnicy, gdy nie zdobywamy trofeum. W pierwszym meczu mogliśmy zdobyć paterę i świetnie zacząć sezon. Doceniam jednak wysiłek, jaki zawodnicy włożyli w to spotkanie i ich postawę. Piłkarze, którzy ostatnio grali mniej, pokazali, że mogą rywalizować o miejsce w składzie, być wartościowymi zmiennikami lub naciskać na tyle mocno, że zagrać w podstawowym składzie.



Pierwsza połowa była dobra w naszym wykonaniu jeśli chodzi chodzi o przebieg gry. Mieliśmy plan jeśli chodzi o organizację gry w obronie wysokiej i niskiej, szukanie swoich momentów, wciąganie rywala i zagrywanie piłki pomiędzy linie. Możemy jednak być lepsi, bo wciągaliśmy rywala, ale nie wykorzystywaliśmy przestrzeni. To był wyrównany mecz, oba zespoły miały podobną liczbę sytuacji. My mieliśmy piłkę meczową, mogliśmy spotkanie zakończyć zwycięstwem.



Jeszcze raz gratulacje dla Legii, ale też dla mojej drużyny za podejście i dla kibiców, którzy w newralgicznym momencie dodali nam jeszcze energii i wpłynęli na to, że byliśmy w stanie wyprowadzić szybkie i groźne ataki.