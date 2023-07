Augustyniak: Zwycięstwo będzie motywacją dla nas

- Chcieliśmy rozstrzygnąć to spotkanie w regulaminowym czasie gry. Nie udało nam się jednak. Raków też miał swoje sytuacje. Nas uratowała poprzeczka przy strzale Cebuli, ich słupek po uderzeniu Pekharta. Remis był sprawiedliwym wynikiem, to musiały rozstrzygnąć karne. Fajnie, że w nich okazaliśmy się drugi raz z rzędu lepsi. - Wczoraj po treningu mieliśmy serie rzutów karnych. Nie było tak, jak przed finałem Pucharu Polski, że wszyscy strzelali. Cieszymy się, że skończyło się tak, jak się skończyło.

- Kolejne trofeum w mojej skromnej kolekcji, tak na prawdę dopiero drugie. Cieszę się, bo fajnie zacząć sezon ze zwycięstwem i superpucharem. To na pewno będzie taka mała motywacja dla nas przed zbliżającymi się meczami - powiedział po zwycięstwie w Superpucharze Polski obrońca Legii, Rafał Augustyniak .

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.