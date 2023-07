Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Rakowem

Wtorek, 18 lipca 2023 r. 12:45 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za sobotni mecz z Rakowem Częstochowa przyznaliście Rafałowi Augustyniakowi. Występ stopera oceniliście na 5,2 w skali 1-6. Wysokie noty uzyskali także Kacper Tobiasz, Artur Jędrzejczyk i Bartosz Slisz. Najniższe trafiły do Makany Baku i Macieja Rosołka W sumie oceniało 747 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,7.









Augustyniak 5,1

Tobiasz 4,7

Jędrzejczyk 4,2

Slisz 4,1

Nawrocki 3,9

Juergen Elitim 3,8

Kun 3,8

Muci 3,8

Wszołek 3,7

Josue 3,7

Yuri Ribeiro 3,7

Gual 3,4

Kramer 3,4

Pekhart 3,3

Rosołek 2,8

Baku 2,7





