Runjaić: Pierwsze mecze mogą być nieobliczalne

Piątek, 14 lipca 2023 r. 16:23 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Wiemy, że pierwsze mecze mogą być kompletnie nieobliczalne. Raków wygrał swój mecz w eliminacjach i widzieliśmy dużo pozytywnych elementów z poprzedniego sezonu w ich grze. To wszystko daje im pewność siebie. Będzie u nich pewna rotacja, bo mają wtorkowy rewanż w Estonii. Mają jednak bardzo dobre zaplecze i na pewno będą mocni - mówi przed sobotnim meczem o Superpuchar Polski trener Legii, Kosta Runjaić.









- Cieszę się, że mogę dzisiaj tu być. To znaczy, że zaraz zaczynamy sezon. Przygotowanie wcale nie kończy się od pierwszego dnia gry, tylko przechodzi dalej. Dalej mamy treningi, następne mecze. Mieliśmy dobry program w ostatnich czterech tygodniach. Mogliśmy trenować na boisku i poza nim. Również nowi gracze są obiecujący, każdy z nich miał minuty, by się zaprezentować. To była tylko pierwsza cześć. Druga zacznie się jutro, czyli spotkanie. Będziemy grać z bardzo groźnym przeciwnikiem i dostaniemy dużo odpowiedzi. Bez względu na jutrzejszą grę i wynik zawsze będzie coś do zrobienia i poprawienia.



- Superpuchar Polski przywodzi nam wspomnienia. Pamiętamy też mecz Pucharu Polski, który wygraliśmy. Potrzebujemy ducha, którego pokazaliśmy przez 120. minut tego meczu. To pozostało w naszej pamięci krótkoterminowej. Myślimy też o historii, bo od kiedy Legia wygrała Superpuchar minęło sporo czasu. Jeszcze dwa dni temu mówiłem o pucharze, ale dowiedziałem się, że to jest patera. To jest kolejna przyczyna, żeby jednak wygrać ten mecz, bo puchar już mamy, ale patery jeszcze nie (śmiech). Fajnie byłoby mieć takie trofeum i cieszyć się z niego. Być może ten zwycięski finał tak bardzo nie wybrzmiewa, ale dla nas to było ważne i chcemy to jutro powtórzyć. Gramy jutro z mistrzem, najlepszą drużyną, który ma już pierwszy mecz za sobą. To będzie dla nas korzystne. Grają u siebie, ale dla nas liczy się tylko energia z jaką wyjdziemy na boisko i wsparcie naszych kibiców.



- Tak na prawdę, to nie śledzę mocno Rakowa. Wiem, że kontuzji doznał ich ważny zawodnik Ivi Lopez. To nie jest miłe i życzę mu dużo zdrowia. Ich kręgosłup jednak pozostał, również wzmocnili się i widać, że nadal są zgrani. Wiemy co nas czeka. Teoretycznie my też się poprawiliśmy, fundament zespołu pozostał poza Filipem Mladenoviciem, więc jesteśmy dobrze nastawieni. Musimy udowodnić, że lepszy zespół wygrywa.



- Powiedziałem, że jesteśmy wzmocnieni i jestem zadowolony. Każdy trener chce więcej i zawsze można lepiej. Jedno na pewno zrobiliśmy dobrze - wszyscy zawodnicy przybyli do nas wcześnie i uczestniczyli w przedsezonowych przygotowaniach. Juergen Elitim dołączył nieco później, ale dalej na początku obozu. Wiemy, że więcej graczy wcale nie oznacza lepiej, wręcz przeciwnie. Musimy zobaczyć jak to wygląda, jak gramy jako zespół. Musimy się wzmacniać, ale na dzień dzisiejszy widzę to bardzo dobrze. Dwa dni temu mieliśmy 26 graczy do wyboru i to jest dobry znak, ale też oznacza, że nie wszyscy będą mogli jutro grać. Przed nami trudny sezon, chce rotować więcej niż w zeszłym sezonie. Na pewno każdy dostanie swoją szansę, ale na razie zagrajmy pierwszy mecz i na tym się skupmy