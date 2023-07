Wasza jedenastka na mecz z Rakowem

Jakim składem Wojskowi wybiegną na pierwszy mecz sezonu? Na to pytanie zna odpowiedź tylko trener Kosta Runjaić. W aplikacji 11.legionisci.com możecie ustawiać własne propozycje i chętnie z tego korzystacie. W ostatnich dniach ponad 1000 osób skorzystało z tej możliwości. Po zsumowaniu waszych typów prezentujemy najczęściej wybierane nazwiska do wyjściowego składu Legii.

Slawek - 18 minut temu, *.tpnet.pl 2 tygodnie temu spotkalem Lesława Ćmikiewicza,widać że jest w dobrej formie ,ale chyba nie zagra? odpowiedz

