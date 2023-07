Arys sędzią meczu z ŁKS-em

Karol Arys ze Szczecina został wyznaczony do sędziowania meczu 1. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i ŁKS-em Łódź. Na liniach pomagać mu będą Marek Arys i Bartosz Kaszyński, sędzią technicznym będzie Sylwester Rasmus, natomiast w wozie VAR zasiądą Szymon Marciniak i Tomasz Marciniak. Spotkanie odbędzie się 21 lipca o godzinie 20:30. Obsada sędziowska 1. kolejki: Warta Poznań - Pogoń Szczecin: Damian Sylwestrzak (Wrocław) Legia Warszawa - ŁKS Łódź: Karol Arys (Szczecin) Stal Mielec - Cracovia: Bartosz Frankowski (Toruń) Raków Częstochowa - Jagiellonia Białystok: Paweł Raczkowski (Warszawa) Piast Gliwice - Lech Poznań: Szymon Marciniak (Płock) Górnik Zabrze - Radomiak Radom: Tomasz Musiał (Kraków) Zagłębie Lubin - Ruch Chorzów: Jarosław Przybył (Kluczbork) Widzew Łódź - Puszcza Niepołomice: Piotr Lasyk (Bytom) Korona Kielce - Śląsk Wrocław: Damian Kos (Gdańsk)

Mądrala 0,7 - 17 minut temu, *.akamaitechnologies.com Na linni jego braciak :) może będą się zmieniać jak pierwszy nie da rady dźwignąć meczu odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.plus.pl Uu już po nas... U mnie w spodniach już się pojawił baton! odpowiedz

Żmija - 20 minut temu, *.vectranet.pl @Żmija : to u ciebie nic nowego xeroboyu… odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Prawdę mówiąc, nie kojarzę typa. Może ktoś coś więcej wie i zapoda na jego temat. odpowiedz

Żmija - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl No to pograne… odpowiedz

SEBO(L) - 4 godziny temu, *.chello.pl W ogóle nie kojarzę chłopa, więc zacytuję prezesa Powiśla, Kmitę:

"Ten rezerwowy sędzia to jakiś chłystek! Nie znam go! Może go kupili ?!" odpowiedz

Majki - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl @SEBO(L) : To ten znajomy od Hochwandera odpowiedz

