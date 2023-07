Potencjalni rywale Legii w 3. rundzie el. Ligi Konferencji Europy

Piątek, 21 lipca 2023 r. 00:03 Mishka, źródło: Legionisci.com

24 lipca o godzinie 13:00 rozpocznie się losowanie par 3. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy. Jeśli Legia wyeliminuje kazachskie Ordabasy Szymkent, będzie na tym etapie rozstawiona, co oznacza, że może trafić na potencjalnie słabszych przeciwników. Ze względu na to, że losowanie odbywa się przed wyłonieniem zwycięzców z rundy 2., przy rozstawieniach uwzględnia się wyższy współczynnik z danej pary. W poniedziałek rano ogłoszony zostanie podział na grupy. Mecze zaplanowano na 10 i 17 sierpnia.









Uczestnicy 3. rundy el. LKE:

Zespoły rozstawione

Club Brugge KV / Århus GF 54,000

FC Basel / Toboł Kostanaj 53,000

AZ Alkmaar 47,500

KAA Gent / MŠK Žilina 37,500

Dynamo Kijów 35,000

Fenerbahce SK / Zimbru Kiszyniów 30,000

CFR Cluj / Adana Demirspor Kulübü 27,500

FC Midtjylland / FC Progres Niederkorn 25,500

FK Partizan 25,500

PAOK Saloniki / Beitar Jerozolima 25,000

Maccabi Tel Awiw / Petrocub Hîncești 24,000

FC Viktoria Pilzno / Drita Gnjilane 22,000

FK Bodø/Glimt / Bohemians 20,000

Lech Poznań / Žalgiris Kowno 19,000

SK Rapid Wiedeń 18,500

Hapoel Beer Szewa / FK Panevėžys 17,000

Djurgårdens IF / FC Luzern 16,500

APOEL Nikozja - FK Vojvodina Nowy Sad 14,500

Besiktas Stambuł / KF Tirana 14,000

CSKA Sofia / Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 13,000

Twente Enschede / Hammarby IF 11,980

HNK Rijeka / KF Dukagjini 11,500

FC Arouca 11,243

NK Celje / Vitória SC Guimarães 11,243

CSKA 1948 Sofia / Steaua Bukareszt 11,000

Ordabasy Szymkent / Legia Warszawa 11,000

Crusaders FC / Rosenborg Trondheim 11,000



Zespoły nierozstawione

Auda Ķekava (Łotwa) / FC Spartak Trnava (Słowacja) 10,500

Qabala FK (Azerbejdżan) / Omonia Nikozja (Cypr) 10,000

Torpedo Żodzino (Białoruś) / AEK Larnaka (Cypr) 10,000

Gzira United FC (Malta) / Football 1991 Dudelange (Luksemburg) 10,000

Kecskeméti TE (Węgry) / Riga FC (Łotwa) 10,000

FC Differdange 03 (Luksemburg) / NK Maribor (Słowenia) 9,500

Derry City FC (Irlandia) / Kuopion Palloseura (Finlandia) 9,500

HNK Hajduk Split (Chorwacja) 9,000

NK Żeljeznicar Sarajewo (BiH) / Neftci Baku (Azerbejdżan) 9,000

Linfield FC / Pogoń Szczecin 8,500

KA Akureyri (Islandia) / Dundalk FC (Irlandia) 8,500

Kalmar FF (Szwecja) / Pjunik Erywań (Armenia) 8,000

NK Osijek (Chorwacja) / Zalaegerszegi TE (Węgry) 8,000

Alaszkert Erywań (Armenia) / Debreceni VSC (Węgry) 8,000

FK Sutjeska (Czarnogóra) / FC Santa Coloma (Andora) 7,500

Heart of Midlothian FC (Szkocja) 7,280

Hibernian FC (Szkocja) / Inter Club d`Escaldes (Andora) 7,280

FK Škupi (Macedonia Północna) / Lewski Sofia (Bułgaria) 7,000

Ararat-Armenia Erywań (Armenia) / Aris Saloniki (Grecja) 7,000

FK Austria Wiedeń (Austria) / FK Borac Banja Luka (BiH) 6,800

RFS Ryga (Łotwa) / Sabah Baku (Azerbejdżan) 6,500

B36 Torshavn (Wyspy Owcze) / Haverfordwest County (Walia) 6,500

Worskła Połtawa (Ukraina) / Dila Gori (Gruzja) 6,000

SK Brann Bergen (Norwegia) 5,800

FC Nordsjælland (Dania) 5,565

Torpedo Kutaisi (Gruzja) / FK Aktobe (Kazachstan) 3,500

Balzan FC (Malta) / Nieman Grodno (Białoruś) 2,500



Wyniki 1. rundy el. LKE:

B36 Torshavn 0-0, 0-2 Paide Linnameeskond

Pjunik Erywań 2-0, 3-0 JK Trans Narva

Inter Club d`Escaldes 2-1, 1-1 Víkingur Gøta

Toboł Kostanaj 2-1, 0-0 Honka Espoo

MSK Żilina 2-1, 2-1 FC Levadia Tallin

FK Makedonija 0-1, 1-4 RFS Ryga

FK Panevezys 2-2, 1-0 Milsami Orhei

NK Domzale 1-4, 3-1 Balzan FC

KF Dukagjini 2-1, 3-2 Europa FC

FC Progres Niederkorn 2-2, 2-0 Gjilani KF

DAC Dunajska Streda 2-1, 0-2 Dila Gori

Penybont FC 1-1, 0-2 FC Santa Coloma

FC Vaduz 1-2, 1-1 Niemen Grodno

KF Tirana 1-1, 2-1 Dinamo Batumi

KA Akureyri 2-0, 2-0 Connah`s Quay Nomads FC

NK Żeljeznicar Sarajewo 2-2, 2-1 Dinamo Mińsk

SP La Fiorita 1-1, 0-1 Zimbru Kiszyniów

NK Maribor 1-1, 2-1 Birkirkara FC

Alaszkert Erywań 1-1, 6-1 Arsenal Tivat

Linfield FC 3-1, 0-1 Vllaznia Shkodër

HB Torshavn 0-0, 0-1 Derry City

Riga FC 2-0, 0-1 Vikingur Reykjavik

FCB Magpies 0-0, 1-3 Dundalk FC

FK Sutjeska 1-0, 1-1 SS Cosmos

Football 1991 Dudelange 2-1, 3-2 Saint Patricks Athletic

Ararat-Armenia Erywań 1-1, 4-4, k. 4-2 Egnatia Rrogozhinë

FC Hegelmann 0-5, 0-0 FK Skupi

Haka Valkeakoski 2-2, 0-1 Crusaders FC

Torpedo Kutaisi 2-2, 1-1, k. 4-2 FK Sarajewo

Gzira United FC 2-2, 11, k. 14-13 Glentoran FC

FK Skendija Tetovo 1-0, 0-1, k. 2-3 Haverfordwest County



Pary 2. rundy el. LKE:

FC Midtjylland - FC Progres Niederkorn

CSKA 1948 Sofia - Steaua Bukareszt

Fenerbahce SK - Zimbru Kiszyniów

HNK Rijeka - KF Dukagjini

NK Żeljeznicar Sarajewo - Neftci Baku

Ararat-Armenia Erywań - Aris Saloniki

Derry City - Kuopion Palloseura

Crusaders FC - Rosenborg Trondheim

RFS Ryga - Sabah Baku

Alaszkert Erywań - Debreceni VSC

Hibernian FC - Inter Club d`Escaldes

Torpedo Kutaisi - FK Aktobe

FK Skupi - Lewski Sofia

Gzira United FC - Football 1991 Dudelange

FK Sutjeska - FC Santa Coloma

KA Akureyri - Dundalk FC

B36 Torshavn - Haverfordwest County

Balzan FC - Niemen Grodno

Ordabasy Szymkent - Legia Warszawa

FK Bodø/Glimt - Bohemians

Qabala FK - Omonia Nikozja

Hapoel Beer Szewa - FK Panevezys

Viktoria Pilzno - Drita Gnjilane

CSKA Sofia - Sepsi Sfântu Gheorghe

Kalmar FF - Pjunik Erywań

Djurgardens IF - FC Luzern

APOEL Nikozja - FK Vojvodina Nowy Sad

Auda Kekava - Spartak Trnava

Kecskeméti TE - Riga FC

PAOK Saloniki - Beitar Jerozolima

Worskła Połtawa - Dila Gori

CFR Cluj - Adana Demirspor

FC Basel - Toboł Kostanaj

Maccabi Tel Awiw - Petrocub Hincesti

FC Differdange 03 - NK Maribor

Besiktas Stambuł - KF Tirana

Twente Enschede - Hammarby IF

Club Brugge KV - Aarhus GF

KAA Gent - MSK Żilina

NK Celje - Vitoria Guimares

Torpedo Żodzino - AEK Larnaka

NK Osijek - Zalaegerszegi TE

Lech Poznań - Żalgiris Kowno

Austria Wiedeń - Borac Banja Luka

Linfield FC - Pogoń Szczecin

AEK Larnaka - Torpedo Żodzino



Terminarz i wyniki



Terminarz Ligi Konferencji Europy

24.07. losowanie 3. rundy el. LKE

27.07. pierwszy mecz 2. rundy el. LKE

03.08. drugi mecz 2. rundy el. LKE

07.08. losowanie 4. rundy (play-off) el. LKE

10.08. pierwszy mecz 3. rundy el. LKE

17.08. drugi mecz 3. rundy el. LKE

24.08. pierwszy mecz 4. rundy el. LKE

31.08. drugi mecz 4. rundy el. LKE

01.09. losowanie fazy grupowej LKE

21.09. pierwszy mecz fazy grupowej

05.10. drugi mecz fazy grupowej

26.10. trzeci mecz fazy grupowej

09.11. czwarty mecz fazy grupowej

30.11. piąty mecz fazy grupowej

14.12. szósty mecz fazy grupowej



1/16 finału: 15, 22.02.2024

1/8 finału: 7, 14.03.2024

1/4 finału: 11, 18.04.2024

1/2 finału: 02, 09.05.2024

Finał: 29.05.2024





