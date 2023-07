Potencjalni rywale Legii w 3. rundzie el. Ligi Konferencji Europy

awansuje do fazy grupowej

Potencjalni przeciwnicy zwycięzcy dwumeczu Legia - Ordabasy to: Qabala FK (Azerbejdżan) / Omonia Nikozja (Cypr) Ararat-Armenia Erywań (Armenia) / Aris Saloniki (Grecja) FK Škupi (Macedonia Północna) / Lewski Sofia (Bułgaria) FK Austria Wiedeń (Austria) / FK Borac Banja Luka (BiH) Mecze zaplanowano na 10 i 17 sierpnia.

M. - 12 minut temu, *.play-internet.pl Wg preferencji: Levski, Omonia, Austria, Aris.

O ile wygrają wskazani. My, damy radę. odpowiedz

Paczkomat - 30 minut temu, *.plus.pl Najgorzej Aris, najlepiej Levski. odpowiedz

Kulfon - 53 minuty temu, *.play-internet.pl Odrobasy za mocne bedzie... u nich w plecy. Ale moze u siebie wygramy roznica bramek. odpowiedz

taco - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl oby Azerowie.. odpowiedz

Józef59 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Byłem w Sofii w 80 na slavii. Melanż z lewskim, melanż CSKA, łomot od milicji i przegrany mecz. Szczupak bezcenny! odpowiedz

KAMI(L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Kibicowsko najlepiej Lewski, ale chciałbym rewanżu na Austrii Wiedeń za 2004 i 2006 odpowiedz

n - 1 godzinę temu, *.172.71 Daj, Boże, Sofię. odpowiedz

MiSieK - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ciężcy rywale. Nie rozumiem dlaczego, mimo roztsawienia trafiamy w LKE na rywali niegorszych niż Raków w LM.

Pogoń ma najgorzej (jest nierozstawiona) odpowiedz

lacatus - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @MiSieK:

i co z tego, to nie jest jeden mecz, będzie w tych 41 stopniach męczenie buły a'la Czesław i remis 0-0. Tydzień bez grania na odpoczynek i w Warszawie sprawa się rozstrzygnie na rzecz L. odpowiedz

lacatus - 56 minut temu, *.t-mobile.pl @MiSieK:

Kolega wybaczy. Komentarz do Kolegi e(l)o miał być.... odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.tpnet.pl W Kazachstanie +40 w cieniu...

Nie przejdą ich nasze gwiazdory odpowiedz

MiSieK - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @e(L)o:

Prawdziwy z ciebie kibic... odpowiedz

lacatus - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @e(L)o: i co z tego, to nie jest jeden mecz, będzie w tych 41 stopniach męczenie buły a'la Czesław i remis 0-0. Tydzień bez grania na odpoczynek i w Warszawie sprawa się rozstrzygnie na rzecz L. odpowiedz

Kappi - 2 godziny temu, *.orange.pl Najpierw niech Legia przejdzie tych Azjatów a dopiero później będziemy się martwić o kolejne rundy.

Swoją drogą, dopuszczenie do gry w strefie UEFA drużyn z takich państw jak Azerbejdżan czy Kazachstan to jest jakiś żart.

odpowiedz

13 - 2 godziny temu, *.204.122 @Kappi: Dlaczego? Jak dla mnie jeśli chodzi o CHAMPIONS LEAGUE I resztę to powinny grać Ligi z całego świata... Wtedy wiedzielibyśmy kto co i jak... odpowiedz

Kibic Legii - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Kiedy zapisy na specjal do Wiednia? odpowiedz

Legionista878787 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Tymczasem w Szymkmencie 41'C odpowiedz

Autor - 3 godziny temu, *.plus.pl Jak grać poważnie to dawać Wiedeń odpowiedz

optymista - 3 godziny temu, *.254.110 Tak na serio to każdy z tej listy do przejśćia odpowiedz

KAMIL - 3 godziny temu, *.com.pl @optymista: pierw niech przejdą kazachów ... odpowiedz

