awansuje do fazy grupowej

Wyrwikufel - 2 minuty temu, *.play-internet.pl Czyli meldujemy się w IV rundzie. Tam już może być ciężko. odpowiedz

majusL@legionista.com - 11 minut temu, *.214.95 bedzie dobrze !! damy radę !!! odpowiedz

e(L)o - 24 minuty temu, *.tpnet.pl Czyli kazachy poznały rywala odpowiedz

Fck666 - 48 minut temu, *.chello.pl Wolę Austrię niż azjatyckie wynalazki, nikogo nie interesują mecze z jakimś mongolski zespolem odpowiedz

Tymon - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dobre losowanie, lepszy bliski Wiedeń niż daleka azja. odpowiedz

Heh - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Czyli kolejna runda nasza ,Austria Wiedeń hahahaha to żaden przeciwnik odpowiedz

taco - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl no to koniec pucharów . a mielismy byc rozstawieni kura ! odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Mamy się bać Austrii? Na Wiedeń mości panowie, i do ataku. odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Moment prawdy dla Jacka i Kosty.

Pierwszy czy solidnie wzmocnił drużyne

Drugi czy rzeczywiście jest dobrym trenerem odpowiedz

...L... - 1 godzinę temu, *.wlantech.pl Czyżby do trzech razy sztuka ? odpowiedz

