Legia faworytem w meczu o Superpuchar

Sobota, 15 lipca 2023 r. 11:28 Woytek, źródło: artykuł sponsorowany

W tym roku Legia Warszawa dwukrotnie triumfowała w starciach z Rakowem Częstochowa. W ligowym meczu wiosennym rozegranym przy Łazienkowskiej ograła "Medaliki" 3-1, a w finale Pucharu Polski na Stadionie Narodowym okazała się lepsza po serii rzutów karnych. Teraz rywalizacja dwóch najlepszych drużyn w kraju przenosi się do Częstochowy. Według bukmacherów Fortuny to legioniści są faworytem sobotniego spotkania. Kurs na wygraną Rakowa wynosi ok. 2,9, a na zwycięstwo Legii ok. 2,4.



FORTUNA: 1 2.94 X 3.45 2 2.4



Wyniki ostatnich meczów Legii z Rakowem:

02.05.2023 - Legia 0-0 (k. 6-5) Raków (PP)

01.04.2023 - Legia 3-1 Raków

11.09.2022 - Raków 4-0 Legia

06.04.2022 - Raków 1-0 Legia (PP)

19.03.2022 - Raków 1-1 Legia

25.09.2021 - Legia 2-3 Raków

17.07.2021 - Legia 1-1 (k. 3-4) Raków (SPP)

06.02.2021 - Legia 2-0 Raków



