Debiut Kuna i Elitima w Legii

Mecz o Superpuchar Polski z Rakowem Częstochowa będzie debiutanckim spotkaniem dla dwóch letnich nabytków "Wojskowych" Patryka Kuna oraz Juergena Elitima . Piłkarze znaleźli się w wyjściowej jedenastce na którą postawił trener Kosta Runjaić. Kun trafił do Legii za darmo, a jego ostatnim klubem był dzisiejszy przeciwnik legionistów, Raków Częstochowa. Elitim natomiast do drużyny przybył z angielskiego Watfordu, ale ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w hiszpańskim drugoligowcu, Racingu Santander.

Scout - 49 minut temu, *.t-mobile.pl Dobrze wypadli odpowiedz

