Debiut Guala w Legii

W meczu o Superpuchar Polski z Rakowem Częstochowa w zespole Legii Warszawa zadebiutował Marc Gual . Napastnik pojawił się na boisku w 64. minucie, zmieniając Ernesta Muciego. Hiszpan był aktywny, jednak nie pokazał nic szczególnego. W serii rzutów karnych pewnie wykorzystał swoją "jedenastkę". Gual trafił do Warszawy w letnim okienku transferowym z wolnego transferu, z Jagielloni Białystok jako król strzelców poprzedniego sezonu ligowego, w którym zdobył 15 bramek oraz zanotował 8 asyst.

Mar - 49 minut temu, *.t-mobile.pl Mamy puchar! odpowiedz

P. - 59 minut temu, *.tpnet.pl Debiut słabiutki. Oby w kolejnych meczach było lepiej odpowiedz

