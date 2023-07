W 51. minucie meczu o Superpuchar Polski z Rakowem Częstochowa urazu stawu skokowego prawej nogi doznał defensor Legii, Artur Jędrzejczyk. Sytuacja miała miejsce w starciu z Fabianem Piaseckim, który był spóźniony i trafił nogą w okolice kostki obrońcy. Po meczu "Jedza" wyjaśnił, że nie stało się nic poważnego i szybko będzie mógł wrócić do treningów.

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Trampek - 3 godziny temu, *.125.33 Staw skokowy może być poważną bolesną kontuzją .Ale to twardy zawodnik i szybko przezwycięży kontuzję. odpowiedz

(L)opez pl - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Jędza jest twardy

mam nadzieję że będzie wszystko dobrze odpowiedz

A - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Jędrzejczyk został właśnie najbardziej utytułowanym zawodnikiem w historii Legii odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.