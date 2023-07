Jędrzejczyk najbardziej utytułowanym zawodnikiem Legii!

Niedziela, 16 lipca 2023 r. 03:25 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W sobotę Legia Warszawa pokonała po rzutach karnych Raków Częstochowa i zdobyła Superpuchar Polski. W barwach "Wojskowych" wystąpił Artur Jędrzejczyk, a zdobycie tego trofeum czyni go najbardziej utytułowanym zawodnikiem w historii klubu.



Jędrzejczyk w Legii wystąpił łącznie w 343 spotkaniach w których zdobył 9 bramek i zanotował 14 asyst. Podczas 13. sezonów grania w klubie obrońca sześciokrotnie sięgał po mistrzostwo i puchar Polski, a teraz wywalczył brakujący superpuchar. Zdobycie 13. trofeum czyni go więc samodzielnym liderem w klasyfikacji najbardziej utytułowanych legionistów. Popularnemu "Jędzy" gratulujemy takiego osiągnięcia i życzymy więcej sukcesów w naszym klubie.



- Dostałem taką informację, że jestem najbardziej utytułowanym legionistom i bardzo mnie to cieszy. Nie jest łatwo być na podium. Wykasowałem Kubę Rzeźniczaka (śmiech). Ciężka praca przyniosła upragnione mistrzostwa, puchary Polski i w końcu ten superpuchar. Nigdy nie miałem celu, żeby kogoś gonić i być na szczycie, ale to przyszło samemu. Nie jest łatwo w polskiej lidze osiągnąć tyle trofeów i to miłe. Jeszcze trochę tutaj będę i mogę to poprawić - powiedział o swoich osiągnięciu Jędrzejczyk.