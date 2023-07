Jędrzejczyk: Ciężka praca przyniosła upragnione trofea

Sobota, 15 lipca 2023 r. 23:50 Mikołaj Ciura, Hugollek, źródło: Legionisci.com

- Grałem już szósty raz o superpuchar i w końcu się udało. Tak coś dzisiaj czułem, że wygramy, bo wszystkie mecze, które graliśmy u siebie przegrywaliśmy, a dziś graliśmy na wyjeździe i tak myślałem, że w końcu coś się zmieni i się zmieniło. Czekałem na ten moment i jest to fajne uczucie. Lata lecą i fajnie mieć takie trofeum w gablocie - powiedział po zwycięstwie w Superpucharze Polski najbardziej utytułowany legionista, Artur Jędrzejczyk.









- Mówiłem chłopakom i sobie, że fajnie byłoby wygrać ten mecz i zacząć sezon inaczej, zwycięstwem, bo w zeszłych latach bywało inaczej. Miło i fajnie jest zacząć sezon zdobyciem pucharu. Cieszymy się, bo to kolejne trofeum do kolekcji.



- Dostałem taką informację, że jestem najbardziej utytułowanym legionistom i bardzo mnie to cieszy. Nie jest łatwo być na podium. Wykasowałem Kubę Rzeźniczaka (śmiech). Ciężka praca przyniosła upragnione mistrzostwa, puchary Polski i w końcu ten superpuchar. Nigdy nie miałem celu, żeby kogoś gonić i być na szczycie, ale to przyszło samemu. Nie jest łatwo w polskiej lidze osiągnąć tyle trofeów i to miłe. Jeszcze trochę tutaj będę i mogę to poprawić.



- Sezon się zaczyna dobrze, ale to dlatego, że dobrze przepracowaliśmy okres przygotowawczy. Mamy dobrą atmosferę. Sparingi też dobrze wyglądały, chociaż wiadomo jak liczą się sparingi. Potrzeba trochę czasu, mamy też nowych zawodników. Ale wiem, że mamy silną drużynę i wierzę, że będziemy walczyć o mistrzostwo i będzie dobrze.



- Zostałem przyblokowany w sytuacji stykowej i lekko skręciłem stan skokowy, ale na pewno będzie wszystko dobrze. Jutro idę już na trening.



- Mieliśmy papierowe trofeum, które każdy podpisał w ramach wiary w to, że zdobędziemy tą główną paterę. I udało nam się to zrobić. Fajnie wgląda, wraca z nami do Warszawy i oprawimy go. Jest lekko połamany przez kibiców, ale wygląda tak jak mecz - po walce. I to też będzie fajnie w gablotce wyglądało.