Młodzież: Legia U19 wraca do gry, 1-3 z Pilicą.

Zespół juniorów starszych (roczniki 2005/6, ale grali również zawodnicy z 2007-8) rozegrał w sobotę swój pierwszy sparing, z III-ligową Pilicą Białobrzegi. Pierwsza połowa stała pod znakiem zdyscyplinowanej gry z obu stron i nie przyniosła goli. Po licznych zmianach w obu drużynach, druga odsłona stała pod znakiem gry "na tak" i zarazem niefrasobliwej gry w obronie. Legia zdobyła wprawdzie gola za sprawą powracającego z Sosnowca Przemysława Mizery. ale znacznie skutecznieszy okazał się napastnik testowany przewz drużynę III-ligowca. Mecz zakońćzył się wynikiem 1-3. Sparing: Legia U19 (2005 i mł.) 1-3 (0-0) Pilica Białobrzegi Gole: 0-1 71 min. gr. testowany 1-1 72 min. Przemysław Mizera (as. Maciej Saletra) 1-2 75 min. gr. testowany 103 77 min. gr. testowany Skład Legii: Hubert Nowak (46' Michał Bobier [07]) – Jakub Jendryka (60' Jakub Grzejszczak), Bartosz Dembek (60' Oskar Melich), Rafał Boczoń (kpt)(46' Dawid Rudnicki), Jakub Grzejszczak (30' Igor Skrobała) – Fryderyk Misztal (46' Maciej Saletra), Pascal Mozie [08](46' Bartosz Mikołajczyk), Jakub Żewłakow (46' Mateusz Konopka) – Mateusz Szczepaniak [07](60' Antoni Majchrowski), Tomasz Rojkowski (46' Przemysław Mizera), Jakub Zbróg [07](46' Wiktor Puciłowski). Ng: Franciszek Chojak, Oliwier Olewiński, Karol Kosiorek, Hubert Dorczyk, Viktor Karolak, Stevin Kerge Trener: Filip Raczkowski, II trener: Arkadiusz Adach

