Kun: To nie był dla mnie łatwy mecz

Niedziela, 16 lipca 2023 r. 10:46 Redakcja, źródło: polsatsport.pl

- Bardzo chciałem zdobyć to trofeum. To mój czwarty Superpuchar, ale też pierwszy mecz w Legii Warszawa, debiut. O to w tym chodzi, żeby wygrywać. Ważne jest, żeby dobrze zacząć sezon. Ten mecz pokazał, że jesteśmy też dobrze przygotowani mentalnie, bo wygraliśmy po karnych. To dobry prognostyk na kolejne mecze i rozpoczęcie sezonu ligowego - powiedział po meczu z Rakowem Częstochowa Patryk Kun.



- To nie był dla mnie łatwy mecz, bo spędziłem w Rakowie świetny czas. Jestem bardzo wdzięczny tym ludziom, bo wiele razem osiągnęliśmy, ale taki jest sport, taka jest piłka. Zmieniłem barwy i dziś grałem w 'Legii. To mój pierwszy mecz i od razu trofeum. Lepszego debiutu nie mogłem sobie wymarzyć.









- Z trenerem Runjaiciem pracuje mi się bardzo dobrze. Od razu jasne były moje zadania, to jak ma wyglądać praca. Są pewne różnice, ale bardzo dobrze się tu czuję. Chodziło o to, żeby zmienić treningi, styl gry, żebym ja się rozwinął. Z każdym dniem, tygodniem coraz lepiej łapię taktykę i połączenie z kolegami z drużyny. Liczę, że będzie coraz lepiej.