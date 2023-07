Tobiasz: Trofeum to trofeum

Niedziela, 16 lipca 2023 r. 10:54 Redakcja, źródło: polsatsport.pl

- Superpuchar Polski po 15 latach smakuje bardzo fajnie. Ja miałem 6 lat, kiedy po raz ostatni Legia zdobyła to trofeum. Nie jest to jednak aż tak satysfakcjonujące, jak Puchar Polski. Trochę mniejsze rozgrywki, ale jak wielokrotnie było podkreślane, trofeum to trofeum i trzeba się z niego cieszyć - powiedział po meczu z Rakowem Częstochowa bramkarz Legii Warszawa, Kacper Tobiasz.