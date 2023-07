Nawrocki: Nie wiem, jaka będzie moja przyszłość

- Nie było łatwo. Nie wygraliśmy tego trofeum przez 15 lat. Cieszymy się bardzo, mimo że zadecydowały rzuty karne. Nie czułem stresu, podchodząc do ostatniego rzutu karnego. Trzeba podejść spokojnie, poszukać rogu i tam uderzyć. Przy każdym rzucie karnym jest jakaś presja. Raków nie trafił, więc mieliśmy jej mniej - powiedział po spotkaniu o Superpuchar Polski Maik Nawrocki . - Bardzo dobrze wyglądaliśmy na obozie w Austrii. Teraz graliśmy z aktualnym mistrzem Polski. Nie było łatwo, tym bardziej, że graliśmy na wyjeździe. Mamy w tym sezonie bardzo dobrą ekipę.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Stop wkładom w Legii - 1 minutę temu, *.216.196 To spadaj odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.