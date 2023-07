Legia siódma w 2. rundzie PEŻ w Gdyni

W Gdyni rozegrano drugą rundę Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej w sezonie 2023. Załoga Legii Warszawa, w składzie: Kuba Pawluk, Marcin Banaszek, Michał Szmul, Paweł Czoczys, zajęła siódme miejsce. W ciągu dwóch dni rozegrano 12 flightów. Po pierwszym dniu zawodów legioniści plasowali się na miejscu szóstym. Różnice punktowe w czołówce były naprawdę niewielkie - nasza ekipa czyniła starania, by powalczyć o podium, do czego ostatecznie zabrało trzech punktów. Poszczególne flighty legioniści kończyli na miejscach: 4, SCP, 2, 3, 2, 7, 7, 4, 2, 7, 5 i 3. Trzecia runda PEŻ odbędzie się w dniach 26-27 sierpnia. Wyniki 2. rundy PEŻ: 1. Pogoń Szczecin 37 pkt. 2. YKP Szczecin 44 pkt. 3. HRM Racing 49 pkt. 4. Yacht Club Gdańsk 50 pkt. 5. Nowy Sztynort Osada Wolności Giżycka Grupa Regatowa 52 pkt. 6. Yacht Club Sopot 52 7. Legia Warszawa 52 8. AZS WAT Warszawa 54 9. Rockstars Racing 59 10. YKP Gdynia 60 11. Lubelskie YKP Lublin 60 12. Żeglarz Wrocław 63 13. AZS AWFiS Gdańsk 63 14. AZS Politechnika Gdańska 66 15. Sztorm Grupa Warszawa 79 16. Polsporty Sailing 80 17. Olsztyński Klub Żeglarski 85 18. Iskra AMW Gdynia 86

