Charatin: Szukam nowego klubu

- Nie spodziewałem się tego, że nie zostanę zgłoszony do rozgrywek. Odbyłem z drużyną przygotowania, pokazałem się dobrze i poczułem siłę, by pomóc drużynie. Rozmawialiśmy z trenerem. Legia przeszła na układ 5 obrońców. Sztab szkoleniowy i kierownictwo zdecydowali, że wypadłem z szerokiej kadry. Problem tkwi nie tyle w trenerze, ile w zmianie kierunku rozwoju we władzach klubu. Legia w ciągu ostatnich kilku sezonów przeszła zakrojoną na szeroką skalę restrukturyzację. W pewnym momencie wielu zawodników opuściło drużynę – przed startem sezonu 2021/22 przyszła grupa piłkarzy, którzy mieli dobry start w Lidze Europy, dwoma zwycięstwami nad Leicesterem i Spartakiem. Potem pojawiło się wiele problemów, możliwość spadku. Przyjechał jeden trener, drugi, trzeci. Sytuacja zmieniła się wraz z pojawieniem się Kosty Runjaicia, z jego wizją gry, strukturą. Wiedział, jak chce grać. Zespół zaczął się rozwijać. Moim zdaniem Legia jest w stanie w nadchodzącym sezonie odzyskać mistrzostwo Polski - mówi Charatin. ‒ Szanuję swoją pracę, niezależnie od tego, czy gram, czy nie. Codziennie pracuję na maksa. Szanuję zarówno trenerów, jak i drużynę. Przeżyliśmy razem wiele dobrych i złych rzeczy. Bez względu na to, co się stanie, Legia jest szczególną częścią mojego życia. Klub szuka rozwiązania razem ze mną i moim agentem. Legia jest zainteresowana znalezieniem dla mnie klubu. Nie ma teraz żadnych konkretnych opcji, jest za wcześnie, aby o czymkolwiek mówić. Jestem otwarty na wszelkie propozycje. Czuję siłę do gry na wysokim poziomie i profesjonalnego rozwoju - dodaje.

(L) - 18 minut temu, *.plus.pl Nigdy więcej ukraińskiego szrotu w Legii. odpowiedz

Rekin - 58 minut temu, *.mm.pl Zabierz ze sobą tego Rose odpowiedz

LG - 55 minut temu, *.orange.pl @Rekin: zabierz siebie z tego forum. odpowiedz

qemp - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl I teraz pomyślcie, że facet, który nie może przebić się przez blisko rok w klubie z ligi, która jest w trzeciej dziesiątce lig w Europie, uniknął dzięki temu udziału w wojnie. Ten świat jest chory. odpowiedz

Ryszard Ochódzki - 2 godziny temu, *.plus.pl Przecież to był wałek tego idioty Kucharskiego. odpowiedz

Tymon - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Ryszard Ochódzki: Kucharskiego do spółki z Kudłatym. Dojenie Legii przy okazji "rewolucji kadrowej" w każdym okienku wzbogaciło tych dwóch Panów o niejedną banieczkę. odpowiedz

... - 2 godziny temu, *.htmalk.pw "Legia jest szczególną częścią mojego życia"

edit: budżetu

Kharatin nawet nie kłam, że szanujesz nasz klub. Obciążasz budżet, przez co nas osłabiasz, osłabiasz możliwości dyrektora sportowego. Piłkarze cię nie lubią. Kibice też. odpowiedz

Legia - 2 godziny temu, *.aster.pl Nie mogę już na niego patrzeć. Mam nadzieję, że wszyscy w Legii dają mu do zrozumienia, że nie jest mile widziany. Kasy nie mamy a ten siedzi na jednym z największych kontraktów. Wstydziłby się, wypożyczenia szukał. Nie znoszę takich ludzi. A gdy juz polezie, dopiero zacznie na nas gadać. odpowiedz

Cyniek - 2 godziny temu, *.heldenvannu.net @Legia : ale sam sobie nie dał tego kontraktu to raz dwa facet mając rodzine brak perspektyw na powrót do kraju nie zrezygnuje nie mając zabezpieczenia czy innego klubu oczywiście nie bronie go broń boże tylko patrzę na to jak to się mówi trzeźwym okiem choć powiem tak dla mnie nie dostał szansy na grę odpowiedz

Legia - 2 godziny temu, *.aster.pl @Cyniek : no nie do końca to prawda, bo ponoć opcje były, ale zainteresowania z jego strony nie było. Wybrał pasożytowanie. Szansę dostałby, gdyby na nią zasługiwał. Żaden z trenerów nic w nic nie widział a to nie może być przypadek. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Kastrati i Charatin to jedne z najwięszych porażek transferowych. I nie chodzi tylko o jakość piłkarska, ale wysokość transferów i kontraktów, nieadekwatnych zupełnie do możliwości obu graczy. odpowiedz

axlrose - 3 godziny temu, *.orange.pl Czas się żegnać, szkoda że wypadło tak słabo. Gdy przychodził do nas wielu, w tym i ja, wiązało z nim duże nadzieje. Nie pierwszy i pewnie nie ostatni raz nie pykło. odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.174.42 3mam kciuki za szybkie rozwiązanie sprawy = transfer out !! odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 3 godziny temu, *.plus.pl To on jeszcze u nas jest? odpowiedz

Stop segregacji! - 3 godziny temu, *.orange.pl Dopiero teraz??? Nigdy nie powinieneś tu być, zero ambicji, aby kasa wpadała na konto, pasożytom dziękujemy! odpowiedz

ZenekL3 - 3 godziny temu, *.chello.pl @Stop segregacji!: Ktoś go tego pasożyta, zero ambicji, kasa na konto jednak zatrudnił i do tego podpisał wysoki kontrakt na 3 lata i o dziwo nie nazywał się Charatin. odpowiedz

Stop segregacji! - 3 godziny temu, *.orange.pl @ZenekL3: korposzczur Kucharski, znam! A Ty znasz? odpowiedz

