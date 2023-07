42 trofea Legii na krajowym podwórku

Komentarze (5)

(L) - 1 minutę temu, *.ilabs.pl Pyry powinny mieć zakończone liczenie na fuzji.

Nawet Alkamar ich wyjasnil odpowiedz

Mądrala 0,7 - 52 minuty temu, *.. Niepokonane miasto niepokonany klub ! Za 8 lat będzie 50 już w gablocie :) odpowiedz

ding - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ten Puchar Ligi Górnika to nie były wtedy oficjalne rozgrywki odpowiedz

MarioL - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr Wszystko super,przydało by się jakieś jeszcze trofeum w europejskich pucharach. odpowiedz

Cyniek - 43 minuty temu, *.kpn.net @MarioL : nie sądzę bym takiego doczekał odpowiedz

