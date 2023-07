Wyniki legionistów w Ostrowie Wlkp. i Ełku

Koszykarski zespół Legii 3x3 w ten weekend wziął udział w dwóch turniejach. Najpierw w sobotę legioniści w składzie Arkadiusz Kobus, Marcin Zarzeczny, Piotr Robak i Piotr Niedźwiedzki zajęli miejsce drugie w turnieju Lotto Quest w Ostrowie Wielkopolskim. Nasz zespół dotarł do finału, w którym zmierzył się z Annwilem, przegrywając 14-21. W niedzielę legioniści zagrali w Lotto Quest w Ełku, w zmodyfikowanym składzie: Marcin Zarzeczny, Piotr Robak, Piotr Niedźwiedzki oraz Grzegorz Olech. Tym razem nasza ekipa zakończyła rywalizację na ćwierćfinale, przegrywając zaciętą końcówkę z reprezentacją Polski do lat 23 różnicą dwóch punktów. Legia została sklasyfikowana na miejscu piątym w tym turnieju. Wyniki legionistów w Ostrowie Wlkp.: Legia Lotto 3x3 Warszawa 19-15 Emeryci Legia Lotto 3x3 Warszawa 18-21 Verhoeven Tarnovia Baraż: Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-8 Wataha 1/4 finału: Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-15 BM Stal Ostrów Wlkp. 1/2 finału: Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-18 Ukraina U23 Finał: Legia Lotto 3x3 Warszawa 14-21 Anwil Włocławek Wyniki legionistów w Ełku: Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-18 Wilki Ełk Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-17 Isetia 1/4 finału: Legia Lotto 3x3 Warszawa 19-21 Polska U23

