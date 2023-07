Analiza

Punkty po meczu z Rakowem Częstochowa

Niedziela, 16 lipca 2023 r. 20:56 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Hokus pokus, czary mary, puchar odczarowany; podania do poprawy; również SFG; pressing; ostoje defensywy; debiuty; duże oczekiwania, ale spokojnie - to najważniejsze punkty po meczu o Superpuchar Polski pomiędzy Rakowem Częstochowa a Legią Warszawa.



1. Hokus pokus, czary mary, puchar odczarowany!

Trochę pół żartem, pół serio można stwierdzić, że na ławce trenerskiej jest pewnego rodzaju magik, czyli Kosta Runjaić. W poprzednim sezonie wraz z piłkarzami uczynił ze stadionu przy Łazienkowskiej 3 prawdziwą twierdzę, nie przegrywając żadnego meczu. Podczas pracy w Pogoni Szczecin w rozgrywkach Pucharu Polski potrafił odpadać na wczesnym etapie, natomiast w Legii od razu sięgnął po to trofeum. Wygrał także Superpuchar Polski, który jednak dla klubów jest mało znaczącym trofeum. Legioniści od 15 lat nie potrafili przerwać koszmarnej serii w tych meczach – ponieśli osiem porażek z rzędu! Sobotnie spotkanie może nie stało na wysokim poziomie, bo wyglądało trochę jak sparing przed rozpoczęciem rozgrywek w Ekstraklasie, ale miało zachęcić ludzi do powrotu na stadiony.